Giovedì Santo in Cattedrale: Lorefice consacra l'olio del Giardino di Capaci

Consacrato dal vescovo Corrado Lorefice l'olio ricavato dalla frangitura delle olive degli alberi piantati nel giardino della Memoria a Capaci. Sarà utilizzato per amministrare i sacramenti dell’iniziazione cristiana e l'unzione degli infermi. La benedizione è avvenuta ieri mattina nel corso della Santa Messa Crismale del Giovedì Santo, che si è svolta in Cattedrale.

Ad offrire l’olio crismale per la consacrazione, che verrà utilizzato come olio santo dalla Chiesa siciliana nel corso dell’anno liturgico, la polizia e l’associazione Quarto-Savona 15. "La produzione, la consegna ed oggi la consacrazione dell’olio della memoria di Capaci rappresentano - dichiarano dalla Questura - dei momenti significativi e altamente simbolici, derivanti da un percorso di cambiamento e di riscatto che l’intera comunità palermitana ha intrapreso in questi anni. Un olio che ungerà non solo vescovi, sacerdoti, battezzati e cresimati, ma consacrerà la vita del giusto come quella di Cristo morto sulla croce. Un olio dal sapore di giustizia e di legalità, che profuma di redenzione, diventando cura per le tante ferite inferte dalla mafia, ed al contempo simbolo per tutti i siciliani dell’autenticità e della profondità del sentimento religioso". Presente anche il questore Leopoldo Laricchia: "L’ulivo di Pasqua, l’ulivo della pace e della speranza, della rinascita è stata la risposta alla ferocia e alla arroganza della criminalità. Poi continuamente messa all’angolo e lì deve restare".

Così come a Palermo anche nelle diocesi di Monreale, Cefalù e Piana degli Albanesi, funzionari della polizia hanno offerto per la consacrazione l’olio prodotto dagli ulivi del giardino di Capaci.