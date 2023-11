Il palermitano Giovanni Pitruzzella nominato giudice della Corte costituzionale

Giovanni Pitruzzella, ordinario di diritto costituzionale nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, è stato nominato giudice della Corte costituzionale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Classe 1959, si è laureato in giurisprudenza nel 1982. Giovanni Pitruzzella è stato ricercatore di diritto costituzionale nella medesima facoltà dal 1983 al 1986, quindi dal 1986 professore associato nell'Università di Cagliari e dal 1997 professore ordinario nel medesimo ateneo. Dal 1998 è professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Palermo.

"Nel corso di una fulgida vita professionale e accademica - si legge in una diramata dall'ateneo - Giovanni Pitruzzella è riuscito sempre a coniugare l’impegno scientifico con quello istituzionale. Dal 1993 al 1996 è consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei ministri durante i governi Ciampi e Dini; quindi, nel 1998, componente del Gruppo di lavoro nominato dal Ministro della funzione pubblica per l’attuazione della c.d. “riforma Bassanini”, nonché consulente della Commissione bicamerale per le questioni regionali dal 2002 al 2005 e presidente della Commissione per l’applicazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, dal 1998 al 2002. È stato nominato membro della Commissione di garanzia del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nel 2006, di cui è stato presidente dal 2009 al 2011. Quindi, tra il 2011 e il 2018 è stato presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dal 2018 è Avvocato generale alla Corte di giustizia dell’Unione europea".

Nell’aprile 2013 Giovanni Pitruzzella è stato nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano membro della Commissione per le riforme istituzionali, economiche e sociali, cosiddetti “Dieci Saggi”, incaricati di elaborare un programma di riforme istituzionali ed economiche attorno al quale riunire una maggioranza parlamentare che sostenesse un nuovo governo. Nel giugno dello stesso anno, è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri componente del gruppo di esperti chiamato a proporre un progetto di riforme costituzionali. Pitruzzella ha fornito contributi fondamentali per lo studio del sistema delle fonti del diritto e delle forme di governo. È autore di numerose opere di riferimento in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto della concorrenza e coautore, insieme a Roberto Bin, di uno dei più affermati manuali di diritto costituzionale.

Giovanni Pitruzzella è il terzo professore di diritto costituzionale dell’Università di Palermo - dopo Gaspare Ambrosini, nel 1955, e Sergio Mattarella, nel 2011 - a essere chiamato a far parte della Corte costituzionale.