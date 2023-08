Bagheria a lutto per il giovane morto in un incidente: annullati gli eventi della festa di San Giuseppe

Si svolgeranno sabato 5 agosto, alle 11,30 i funerali di Giovanni Fossile, il giovane bagherese morto in un incidente stradale, insieme alla sua fidanzata Eleonora Modica, la scorsa domenica. In rispetto alle giovani vittime cadute sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma nella giornata di sabato 5 agosto, in segno di lutto.

L'amministrazione comunale, con il sindaco Filippo Maria Tripoli rinnova le condoglianze alle famiglie e sarà presente alle esequie. Gli eventi legati alla festa di San Giuseppe saranno riprogrammati e comunicate nelle prossime ore le date di svolgimento.