Il funzionario della Regione ucciso per la sua onestà: omicidio Bonsignore, una ferita lunga 34 anni

Una ferita lunga 34 anni. Tanti ne sono passati da quella mattina del 9 maggio 1990, quando alle 8.30 in via Alessio di Giovanni, in zona via Libertà, un sicario su commissione uccideva Giovanni Bonsignore, il funzionario dell’assessorato regionale alle Attività Produttive, che ha pagato con la sua vita il suo rigore praticato sul lavoro.

Bonsignore fu una vittima di Nino Velio Sprio, l'ex impiegato regionale a capo di una "personalissima" cosca gestita con metodi mafiosi, e piegata esclusivamente ai propositi di vendetta del capo. Sprio castigò con la morte Bonsignore che lavorava all'assessorato alla Cooperazione e che aveva smascherato i suoi intrallazzi nell'amministrazione. Di Bonsignore si disse che era un funzionario integerrimo che forse aveva disturbato amichevoli equilibri con i suoi "atti dovuti".

Il dirigente regionale venne crivellato a colpi di pistola davanti al suo garage, in pieno giorno, nel centro di Palermo. Aveva scoperto il business di quei contributi che Sprio elargiva ad una cooperativa di Palma di Montechiaro, della quale era socio.

E questa mattina, 34 anni dopo - nella sede dell'assessorato regionale alle Attività Produttive in via degli Emiri - si è svolta la commemorazione. Era presente anche l'assessore Edy Tamajo che lo ha ricordato con queste parole: “Oggi ci ritroviamo qui riuniti per commemorare Giovanni, un funzionario regionale che ha perso la vita in un atto di violenza senza senso. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per tutta la comunità a cui ha dedicato la sua vita. Giovanni per tanti, non era solo un collega, ma un amico, un mentore e un esempio di dedizione e impegno per tutti noi".

"Giovanni - ha concluso Tamajo - ha perso la vita mentre svolgeva il suo dovere, un dovere che non si ferma davanti alle minacce e alla violenza. La sua morte ci ricorda la fragilità della vita e il coraggio necessario per affrontare le sfide quotidiane”. Durante la cerimonia erano presenti oltre le forze dell’ordine, Rita Bonsignore sorella della vittima, e una delegazione della prefettura di Palermo.