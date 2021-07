Viale della Resurrezione, giovane coppia trova portafogli con 400 euro e lo consegna alla polizia

Protagonisti della vicenda due fidanzatini di 21 anni. "Passavamo da lì in moto e lo abbiamo visto per terra, accanto c'erano diverse banconote. Non abbiamo avuto esitazioni e siamo andati in commissariato. Un piccolo gesto che restituisce la speranza del vero cambiamento, racchiuso nelle mani delle nuove generazioni"

Hanno trovato un portafogli pieno di soldi e carte di credito e hanno preso la decisione più matura: portarlo in commissariato per farlo riavere al legittimo proprietario. E’ successo ieri a una coppia di fidanzati - Alfonso e Letizia, entrambi ventunenni - che stava passando in viale della Resurrezione. "Mentre percorrevamo la strada - racconta lui a PalermoToday - ci sono passato sopra con la moto. La mia ragazza si è resa conto che si trattava di un portafogli e ci siamo fermati. A quel punto non abbiamo avuto esitazioni e siamo andati dalla polizia".

La storia raccontata dalla coppia rientra fra quelle che non dovrebbero "fare notizia", ma loro giovane età non è sicuramente un dettaglio secondario. "Ci siamo accorti che per terra c’erano diverse banconote da 50 euro. Sino scesi dalla moto e abbiamo raccolto prima il portafogli - aggiunge Alfonso - e poi i contanti. Abbiamo anche cercato qualche indizio per risalire all’identità del proprietario ma alla fine abbiamo pensato che la cosa migliore fosse rivolgersi alla polizia". E così, in sella alla moto, si sono diretti verso il commissariato San Lorenzo.

Varcato l’ingresso degli uffici di polizia di via Duca degli Abruzzi i due giovani hanno restituito il portafogli - contenente oltre 400 euro in contanti e sei tra carte di credito e bancomat - a un agente che ha raccolto la loro deposizione. "E’ un piccolo gesto - conclude Alfonso - che tiene in vita una flebile fiammella e restituisce la speranza di un vero cambiamento, racchiuso nelle mani delle nuove generazioni".