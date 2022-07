Ventenne cade sugli scogli allo Zingaro, imbracato e portato in salvo dal Soccorso alpino

Soccorsi dopo una caduta sugli scogli alla Riserva dello Zingaro. Un palermitano di 20 anni e un milanese di 19 sono stati recuperati, in due distinti interventi a Cala Capreria e Cala Disa, dal personale del Soccorso alpino e dai militari dell’Aeronautica che sono intervenuti via terra e con un elicottero per imbracarli e affidarli ai sanitari del 118 per condurli in ospedale.

In entrambi i casi l’allarme è stato lanciato dagli amici tramite il 112. La centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino che ha inviato una squadra da Palermo ma contemporaneamente ha attivato l'Aeronautica militare. "Mentre due tecnici di elisoccorso del Sass si sono diretti in auto verso Castellammare del Golfo, dall'aeroporto di Trapani Birgi - si legge in una nota - è decollato un elicottero HH 139B dell'82° centro Csar che li ha prelevati al campo sportivo per trasportarli pochi minuti a Cala Disa dove c'era quello che sembrava il ferito più grave".

Qui il diciannovenne milanese è stato imbarcato e tirato sull'elicottero con il verricello. Intanto la squadra intervenuta via terra aveva raggiunto l'altro infortunato a Cala Capreria, procedendo a stabilizzarlo e imbracarlo con il triangolo di evacuazione così da poterlo caricare con il verricello. Entrambi i feriti sono stati poi sbarcati al campo sportivo di Castellamare, dove ad attenderli c'erano le autoambulanze del 118 che hanno trasferito il più grave all'ospedale di Alcamo mentre il ragazzo palermitano ha rifiutato il ricovero preferendo rientrare in città con la sua famiglia.

“In caso di incidenti su pareti rocciose, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è possibile lanciare un allarme - spiegano dal Soccorso alpino - tramite il 112 chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il numero unico d’emergenza 112 trasferirà la chiamata di soccorso alla centrale operativa 118 che a sua volta provvederà ad allertare il Soccorso alpino”.