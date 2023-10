Una giornata fra gli alberi di Casaboli, Addiopizzo: "Creiamo spazi di socialità per togliere i giovani dalla strada"

Non basta "solo" supportare chi si oppone al racket e alle estorsioni, ma bisogna parallelamente lavorare per "risanare le sacche di povertà che alimentano fenomeni di devianza". E’ questa la filosofia dietro il progetto dell'associazione Addiopizzo che oggi, con la collaborazione dell’Eco campus Casaboli, ha portato un gruppo di giovani della Kalsa nel bosco di Casaboli, creando "momenti e spazi di socialità che li sottraggono alle cattive strade" per "stimolare curiosità e interessa anche all’insegna della sostenibilità e dell’educazione ambientale".

Le attività di inclusione sociale di Addiopizzo in programma per quest’anno si sono aperte dunque oggi con l'esperienza dei percorsi acrobatici tra gli alberi e delle escursioni naturalistiche nel meraviglioso bosco vicino a Monreale. L'iniziativa nasce dalla necessità di cambiare prospettiva, di oltrepassare i confini di una piazza, quella della Magione, che "è gioia e orgoglio, ma che a volte può trasformarsi in un labirinto senza uscita per chi qui cresce e si trova a dover convivere con fenomeni di degrado e di illegalità diffusa".

"L'iniziativa - spiega Noemi Di Franco, animatrice di Addiopizzo delle attività di inclusione sociale - ha suscitato molto entusiasmo. Abbiamo ricevuto molte adesioni, i bambini e le bambine non vedevano l'ora di poter passare una giornata fuori all’insegna della natura e della socialità. Peraltro è bello riscontrare che anche i nuovi arrivati nel gruppo, che ancora non conoscono bene gli altri compagni di attività, non hanno esitato a partecipare e avere voglia di incontrare nuovi amici e amiche, mostrando fiducia nella forza di questo gruppo".

Casaboli è un luogo immerso nella natura "dove l'aria salubre che si respira - si legge in una nota di Addiopizzo - si mescola con l'adrenalina che i nostri ragazzi hanno avvertito durante le attività guidate dalla rassicurante esperienza e dalla passione contagiosa degli animatori dell’Eco Campus. Un’occasione per uscire dal proprio quartiere ed esplorare in modo sostenibile e all’insegna dell’avventura e dello sport una dimensione inedita della quale si impara ad avere cura proprio come occorre fare per la Kalsa".