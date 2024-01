Rapina da incubo in centro: "Sono entrati nella mia auto, mi hanno costretto a prelevare e lasciato per strada"

"Mi hanno bloccato in auto, minacciato e costretto a prelevare in un bancomat per poi abbandonarmi in strada, a piedi e senza cellulare". E’ l’esperienza da incubo vissuta da un ragazzo di circa vent’anni che alcuni giorni fa ha denunciato di essere stato sequestrato da due uomini e rapinato dalle parti di via Giosuè Carducci, nella zona del Politeama. Sull’episodio indagano gli investigatori della polizia che, la stessa notte, hanno ritrovato l’auto rubata nella zona di Borgo Vecchio.

A ricostruire l’accaduto agli investigatori è stata la vittima che, sotto choc, è andata a denunciare il fatto in commissariato. Il giovane ha raccontato di aver trascorso qualche ora con gli amici in un locale del centro. A fine serata sarebbe tornato verso la sua auto per fare rientro a casa. Poco dopo aver aperto la portiera, sarebbe stato aggredito da due uomini sulla cinquantina che sarebbero saliti a bordo con lui e l’avrebbero minacciato per farsi consegnare tutto ciò che aveva.

I rapinatori, non contenti forse del bottino, avrebbero costretto il ragazzo a prelevare la massima somma disponibile da uno sportello Atm prima di lasciarlo da solo in strada senza nulla, così da ritardare ogni richiesta di aiuto. Gli investigatori hanno avviato le indagini e sequestrato le immagini riprese dalle telecamere sparse lungo il percorso fatto dai rapinatori con il giovane in ostaggio. Il personale delle Scientifica ha eseguito gli accertamenti sull'auto del giovane per individuare eventuali impronte o altre tracce che possano condurre all’identità dei responsabili.