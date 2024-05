Gli chiedono l'orario e poi lo prendono a calci e pugni: ventenne aggredito da un branco di coetanei

Prima gli hanno chiesto l'orario e poi lo hanno aggredito, prendendolo a calci e pugni. E' successo la notte scorsa, intorno all'una, in via Quintino Sella, dove un ragazzo di 20 anni è stato picchiato da un gruppo di coetanei, probabilmente cinque. Il giovane è stato portato a Villa Sofia, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che avviene in una delle strade della movida. In base ad una prima ricostruzione, il branco si sarebbe avvicinato alla vittima e gli avrebbe chiesto semplicemente: "Che ora è?". Poi l'aggressione, senza un motivo sensato.

A soccorrere il ventenne è stata prima una pattuglia dei vigili, che ha contattato poi i carabinieri. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Le indagini sono in corso per cercare di risalire ai responsabili del gesto.