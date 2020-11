Giovane muore a Villa Sofia: donati fegato, polmoni, reni e cornee

Al presidio Villa Sofia è stato effettuato un prelievo multiorgano, da una persona giovane (il sesso non viene rivelato per motivi di privacy, ndr), che già in vita aveva espresso il proprio consenso alla donazione degli organi. La persona deceduta, proveniente da altro nosocomio siciliano, era arrivata al reparto di Neurorianimazione (diretto dalla dottoressa Innocenza Pernice) dell’azienda ospedaliera Villa Sofia- Cervello, in coma profondo, causato da pregressa patologia neurologica.

"Accertata la morte cerebrale - spiegano dall'ospedale - si è pertanto proceduto al prelievo multiorgano e sono risultati idonei alla donazione i polmoni, il fegato, i reni e le cornee.

“Emoziona in modo particolare - commenta il direttore generale di Villa Sofia- Cervello, Walter Messina - che una persona ancora giovane, in un tempo che fisiologicamente si ipotizza piuttosto lontano dal fine vita, maturi la decisione di donare i propri organi per salvare altre vite, testimoniando così quanto sia importante investire sulla diffusione della cultura della donazione, che è un tema prioritario nell’agenda di questa azienda, oltre che sempre perorato con significativa dedizione dal nostro personale sanitario, che ringrazio”.