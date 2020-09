Il malore del figlio e la disperazione dei genitori, poliziotti "volano" nel traffico per salvare un giovane

La disperazione di due genitori che vedono il figlio accasciarsi per un malore e l'aiuto prezioso di due poliziotti, che prima scortano la famiglia in ospedale e poi prendono letteralmente in braccio il giovane consegnandolo alle cure dei medici che riescono a salvarlo. E' la storia a lieto fine che arriva da Capaci.

Una pattuglia della Stradale, percorrendo la statale 113 nei pressi dello svincolo Capaci, ha notato la presenza della coppia che chiedeva aiuto. Il figlio stava male e si era accasciato sul sedile. Gli agenti, coordinati dalla sala operativa, hanno "staffettato" l’auto fino all’ospedale Cervello. Arrivati al pronto soccorso, hanno preso di peso il ragazzo e lo hanno adagiato su una barella della sala triage richiamando l’attenzione del personale sanitario. I medici hanno accertato un principio di infarto. Le cure tempestive hanno evitato il peggio e adesso è fuori pericolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I genitori, che hanno ritrovato il sorriso, hanno voluto ulteriormente ringraziare con una lettera indirizzata al Compartimento della polizia stradale gli "angeli in divisa che, con il loro servizio determinante, non solo hanno probabilmente salvato la vita del figlio, ma che hanno saputo dare conforto in quei momenti concitati".