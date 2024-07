Arenella, cade dal gommone e si ferisce con l'elica: giovane ricoverato in ospedale

E' caduto dal gommone che gli è passato di sopra ferendolo alle braccia e al torace. Un ragazzo di 24 anni è stato ricoverato ieri al pronto soccorso di Villa Sofia dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'Arenella, mentre si trovava insieme ad alcuni amici a bordo di un gommone. Gli accertamenti eseguiti dai medici hanno evidenziato numerose lesioni.

Il gruppo di amici era uscito ieri stesso sul mezzo preso a noleggio proprio all'Arenella. Durante il rientro verso la terraferma, però, si è verificato l'incidente. Non è chiaro se causato da una manovra fatta da chi si trovava al timone o a un'onda anomala. Il ragazzo, probabilmente seduto su uno dei tubolari, è stato quindi sbalzato fuori ed è caduto in acqua prima di essere investito dal gommone e dall'elica Gli amici lo hanno aiutato a salire a bordo e hanno contattato il numero per le emergenze in mare (1530) e si sono diretti verso il porticciolo dove ad attenderli c'erano i militari della guardia costiera e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito a Villa Sofia. I medici lo hanno subito sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato ferite a un braccio, alla testa e a una spalla con interessamento muscolare. Per lui 40 giorni di prognosi.

Il personale della Capitaneria di porto, che ha aperto un'inchiesta, ha ascoltato il gruppo di amici e il ferito per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei ragazzi. In attesa di nuove disposizioni da parte della Procura, il natante è stato posto sotto sequestro dalla guardia costiera per accertamenti.

Un episodio simile si era verificato la scorsa settimana nella zona di Capo Gallo, dove un 63enne è stato soccorso dopo essere stato investito da un gommone. L'uomo, anche lui colpito dall'elica, ha riportato ferite su tutto il corpo, fratture costali multiple e una frattura alla mascella. Il giorno successivo all'incidente è stato programmato un intervento chirurgico alla mandibola. Anche per lui 40 giorni di prognosi.