Piano Battaglia, vola da un pendio con la paletta da neve: giovane si frattura il bacino, trasferito in ospedale

Mentre scendeva a velocità sostenuta con una “paletta da neve dal pendio sotto al parcheggio sciatori, a Piano Battaglia, è caduto e si fratturato il bacino. G.O, 23 anni, palermitano, ha perso il controllo rimbalzando su una conca piena di neve ghiacciata per finire la sua corsa contro un masso. Immediato l'intervento delle squadre del Soccorso alpino, in servizio sul piano - in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo - per garantire l'assistenza nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento.

I tecnici hanno immobilizzato il giovane su una barella trasportandola a bordo del gatto delle nevi fino alla guardia medica dove poi è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Petralia Sottana.