Momenti di panico nella piscina comunale, giovane disabile rischia di annegare: salvato

Rischia di annegare nella piscina comunale ma viene salvato in extremis. Disavventura a lieto fine oggi nell'impianto di viale del Fante. Un ragazzo disabile si è sentito male mentre stava nuotando e ha chiesto aiuto ma in pochi attimi è finito a fondo vasca. Sul posto erano presenti due bagnini: proprio uno di loro, mentre si stava tuffando, è stato anticipato dal fulmineo intervento di un allenatore di una squadra di pallanuoto, che in quei frangenti era a bordo piscina.

"Il ragazzo si trovava a fondo vasca - ha raccontato un testimone a PalermoToday - nel punto più profondo della piscina. Sono stati momenti di panico, a richiamare i soccorsi è stata proprio la mamma del giovane che ha iniziato a urlare non ha appena ha capito cosa stesse succedendo". L'allenatore intervenuto, in pochi attimi lo ha recuperato e salvato. Un tecnico di una squadra presente sul posto ha poi portato il defribillatore.

Il ragazzo è stato quindi rianimato dal medico dell'En Tourcoing, squadra francese di pallanuoto, oggi a Palermo per disputare contro il Telimar la partita del group stage di Len Euro Cup. Il giovane sta bene e subito dopo i soccorsi, una volta scampato il pericolo, è stato riabbracciato dalla madre.