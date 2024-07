La serata in discoteca all'Addaura e la violenza sulla scogliera, denunciato un diciannovenne

Denunciato a piede libero il diciannovenne che avrebbe abusato di una ragazzina in un locale all’Addaura. Proseguono le indagini dei carabinieri sull’episodio denunciato alcune notti fa da una quattordicenne (non sedicenne come riportato in un primo momento), al termine di una serata nel locale South Addaura club dove i due si sarebbero conosciuti. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo e del Nucleo radiomobile, intervenuti dopo una telefonata arrivata al 112 intorno alle 2, hanno ascoltato altre persone presenti quella sera in attesa che venga eseguita l'audizione protetta della presunta vittima alla presenza del magistrato e di uno psicologo incaricato dalla Procura.

L'intervento in ospedale dove si trovava la ragazza, arrivata di notte al Policlinico a bordo di un'ambulanza e in compagnia della madre, sarebbe stato preceduto poco prima da una rissa avvenuta davanti al McDonald's di via Rosario Nicoletti dove due gruppi si sarebbero affrontati con calci e pugni. Ancora da chiarire il movente della violenza che pare possa essere collegata con quanto denunciato dalla giovane che poi ha indicato ai carabinieri il presunto violentatore. Al loro arrivo però le pattuglie non avrebbero trovato nessuno. I militari dell'Arma sono intervenuti sia in ospedale che successivamente nel locale per cercare riscontri e chiarire anche come abbia fatto la quattordicenne a partecipare alla serata nonostante l'età.

Al Policlinico la ragazza è stata visitata dai medici del reparto di Ginecologia e ostetricia che, come previsto dal protocollo per i casi di "codice rosso", hanno effettuato una serie di prelievi e accertamenti con il supporto dei medici legali. Sono ancora attesi i risultati dei rilievi anatomici e di laboratorio che confluiranno nella cartella clinica affidata al vaglio della Procura. Nonostante le testimonianze raccolte dagli investigatori sarà fondamentale il racconto della quattordicenne che, durante l'audizione protetta, potrà ricostruire i vari passaggi della serata permettendo agli inquirenti di avere un quadro completo su quanto sarebbe accaduto sulla scogliera all'Addaura.