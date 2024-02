Tommaso Natale, diciottenne fermato davanti alla stazione trovato con una pistola in tasca: denunciato

Se ne andava in giro con la pistola nella fondina ma non aveva alcuna intenzione di commettere un reato. O almeno così ha detto cercando di giustificarsi: "Ho fatto una cavolata". La polizia ha denunciato a Tommaso Natale un diciottenne per porto abusivo di arma e per possesso di segni distintivi contraffatti. In tasca infatti aveva un tesserino con tanto di placca da guardia giurata - pur non lavorando nel settore - ma a casa ne aveva altri ancora delle varie forze dell'ordine.

Il controllo è stato effettuato da una pattuglia del commissariato San Lorenzo in vicolo della Ferrovia, vicino alla stazione di Tommaso Natale. "Ho visto che alzava le braccia e diceva: 'Ho una pistola ma non sono un criminale'", racconta a PalermoToday una residente che ha assistito alla scena. I poliziotti hanno così perquisito il giovane, a oggi incensurato, che ha chiarito subito agli agenti perché avesse una Beretta.

La perquisizione è stata estesa all'appartamento del giovane ed è venuto fuori che fosse titolare di una licenza da "tiro sportivo" e che l’arma - una delle due sequestrate - fosse stata regolarmente denunciata. Sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, il giovane avrebbe però dovuto trasportare l'arma smontata sino al poligono di tiro e assemblarla lì per sparare. Una volta terminato l’allenamento il diciottenne avrebbe dovuto nuovamente smontarla, portarla a casa e custodirla in un posto sicuro.

Nel corso della perquisizione gli investigatori hanno trovato numerose munizioni e altri capi d’abbigliamento e stemmi riconducibili a diverse forze dell’ordine - come gradi, cinturoni e altro ancora - che sono stati sequestrati. Da chiarire se la Procura riterrà necessario effettuare un ulteriore approfondimento sulle armi.