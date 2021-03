Monte Pellegrino, ciclista diciottenne finisce contro il guardrail e cade in una scarpata

I vigili del fuoco lo hanno recuperato con l'utilizzo di un'autoscala e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Il giovane è stato portato in ambulanza a Villa Sofia ed è stato ricoverato in codice rosso per alcune fratture

Sarà stata l’alta velocità, forse un malfunzionamento dei freni o ancora un avvallamento dell’asfalto. Di sicuro un giovane ciclista questa mattina ha perso il controllo del mezzo è caduto in una scarpata, facendo un volo di 5 metri, mentre affrontava i tornanti di Monte Pellegrino. Una violenta caduta che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere il ragazzo, un diciottenne, poi affidato ai sanitari del 118 e portato con l’ambulanza al Trauma center di Villa Sofia.

Il ragazzo si trovava con alcuni amici quando, per cause da accertare, è andato a finire contro un guardrail. Sul posto sono intervenute le squadre del Nucleo speleo alpino fluviale che hanno utilizzato un’autoscala per creare un punto di ancoraggio, calarsi, recuperare il ferito e caricarlo su una barella. Il diciottenne, che a causa dell'impatto ha riportato alcune fratture e altri traumi, è stato ricoverato in codice rosso ma nonostante il violento incidente non sarebbe in pericolo di vita.