Dall'Ucciardone al primo volo per Sofia, espulso un bulgaro da Palermo: "Minaccia per l'incolumità pubblica"

Si tratta di un ragazzo condannato a 5 anni per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno raggiunto in carcere e lo hanno accompagnato in aeroporto sulla scorta di un provvedimento firmato dalla prefettura