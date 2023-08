"La faccio finita, ho benzina ed esplosivi": si barrica in casa ma irrompe la polizia

Si è affacciato al balcone per poi iniziare a urlare, minacciando di farla finita e di fare esplodere il suo appartamento. E' successo questa mattina in corso dei Mille - in zona Sperone - dove sono intervenuti in massa gli agenti di polizia e i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento di un ragazzo di 27 anni prima che fosse troppo tardi. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti preoccupati dopo aver sentito il giovane che gridava: "La faccio finita, ho cosparso casa di benzina e ho dell’esplosivo".

Le prime telefonate al 112 sono arrivate poco prima delle 8. Le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Brancaccio hanno raggiunto l’obiettivo cercando subito di distrarre il 27enne e, contestualmente, studiando un modo per accedere nell'appartamento. Dopo un po' i poliziotti sono riusciti ad aprire la porta e a bloccare il ragazzo che si trovava ancora in balcone prima di portarlo al sicuro e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.

Non è chiaro cosa abbia spinto il giovane, con piccoli precedenti e segnalato per un caso di codice rosso per violenza domestica, a comportarsi così. Dal successivo sopralluogo è emerso che nell’appartamento non ci fossero taniche di benzina, armi o esplosivi. Il ragazzo è stato accompagnato dunque a Villa Sofia per accertamenti. Già il giorno precedente era stato in ospedale, al Civico, dove sono intervenuti i carabinieri per ripotare la calma e denunciare il ragazzo per il quale i medici avevano scartato l’ipotesi di un ricovero psichiatrico.