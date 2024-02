Baby gang colpisce alla fermata del tram, sedicenne denuncia: "Circondato, picchiato e rapinato"

Circondato e rapinato alla fermata del tram. Un ragazzo di 16 anni ha denunciato di essere stato aggredito ieri pomeriggio, poco prima delle 14, da un gruppo di coetanei mentre si trovava in via Filippo Pecoraino, non lontano dal centro commerciale Forum. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato i giovane poi andato per accertamenti in ospedale, al Buccheri La Ferla, dov’è stato raggiunto dal padre.

Secondo una prima ricostruzione il giovane era a pochi passi dalla stazione Roccella dove avrebbe atteso il tram quando quattro ragazzi, uno dei quali armato di coltello, lo avrebbero minacciato e picchiato per rubargli 25 euro e lo smartphone. Dopo la fuga degli assalitori il sedicenne ha contattato i genitori e i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei componenti della baby gang. Al vaglio le immagini di alcune telecamere.

Pochi giorni fa un ragazzo di 20 anni era stato rapinato in via Oreto mentre acquistava le sigarette nel distributore automatico di un bar. Mentre stava il suo acquisto è stato avvicinato da tre persone che lo hanno picchiato per portargli via l'iPhone, alcuni monili che indossava e il portafogli con contanti e carte di credito. Sull'episodio indagano i militari del Nucleo radiomobile e del Nucleo investigativo della Compagnia di Piazza Verdi.