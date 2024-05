Fiera del Mediterraneo, giostre gratis ai bambini disabili e delle case famiglia

Giostre gratis alla Fiera del Mediterraneo di Palermo per i bambini disabili e delle case famiglia della città. L'iniziativa è stata promossa dall'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, e dal consiglio comunale, d'intesa con i giostrai. Per due giornate, oggi e domani, dalle 16 alle 19, i piccoli potranno usufruire delle attrazioni presenti in Fiera.

“La città è tornata ad appropriarsi del complesso fieristico - dichiara Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle Attività Produttive -. È un primo importante passo fondamentale e l'entusiasmo registrato in questi giorni deve spronarci a continuare ad investire sulla Fiera. Una ripartenza con protagonista anche l'area del parco divertimenti, assente da oltre dieci anni. Ringrazio, infine, i giostrai per aver accolto la nostra proposta e aver regalato a tanti bambini ore di svago e serenità".

"Oggi un bambino tra una giostra e l’altra mi ha chiesto perché lui aveva un braccialetto per fare i giri gratis, nella sua innocenza era dispiaciuto per chi non aveva il suo stesso privilegio - dichiara Viviana Raja, consigliere comunale della DC -. Questa è la società che amo, quella in cui guardiamo al prossimo con amorevolezza. Grazie ai giostrai per aver regalato ai bambini questo pomeriggio felice. Grazie all’assessore Forzinetti che ha sempre uno sguardo verso le fasce più fragili".