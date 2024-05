"Giornate siciliane di nefrocardiologia": la due giorni a Palazzo dei Normanni

Si sono svolte tra ieri e questa mattina le “Giornate siciliane di Nefrocardiologia” di cui è presidente il professore Giuseppe Mulè e sono responsabili scientifici la nefrologa Caterina Carollo e il cardiologo Salvatore Evola. L'appuntamento si è tenuto nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni.

"I pazienti affetti contemporaneamente da patologie cardiache e renali - si legge in una nota a margine dell'evento - sono in costante aumento, soprattutto in ragione dell’aumentata incidenza di ipertensione e diabete. L’obiettivo delle due giornate è stato quello di fornire ai medici di medicina generale, ma anche agli specialisti coinvolti nella gestione dei pazienti nefrocardiologici, gli spunti fisiopatologici, clinici e terapeutici più recenti per un corretto approccio multidisciplinare che possa consentire una ridotta frequenza di ospedalizzazioni ma, soprattutto, un miglioramento della qualità di vita dei pazienti".

Cuore e rene sono strettamente collegati dal punto di vista fisiopatologico e clinico. Le sindromi “cardio-renali” costituiscono uno spettro di disordini che coinvolgono sia il cuore che i reni e in cui una disfunzione acuta o cronica di uno dei due organi può indurre, a sua volta, una disfunzione acuta o cronica dell’altro. I pazienti affetti contemporaneamente da patologie cardiache e renali sono in costante aumento, soprattutto in ragione dell’aumentata incidenza di ipertensione e diabete. In Italia, lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta la seconda causa di ricovero ospedaliero e motiva circa 200.000 ricoveri all’anno con una degenza media di circa 10 giorni.

"La mortalità - prosegue la nota - raggiunge il 67% a 5 anni dalla diagnosi. Non meno diffusa è la patologia renale cronica (CKD) che in Europa ha una prevalenza del 17.3%. A sua volta essa costituisce di per sé un fattore di rischio cardiovascolare. Ne consegue l’aumentato bisogno, da parte di questi pazienti, di essere sottoposti a valutazione specialistica sia del cardiologo che del nefrologo. Entrambi, inoltre, necessitano di tecniche strumentali e di interventistica".