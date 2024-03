Giornata in ricordo delle vittime di mafia, davanti al Teatro Massimo la lettura dei nomi dei 1.081 innocenti uccisi

Il 21 marzo è Memoria, memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Persone, rese vittime dalla violenza mafiosa, che rappresentano storie, scelte e impegno. L'associazione antimafia Libera si mobilita per domani coinvolgendo le scuole, le università, il mondo del lavoro, l’associazionismo, le istituzioni e scende in piazza per la XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Il coordinamento di Libera Palermo supporta due iniziative. La prima nel capoluogo, in piazza Verdi, dove è attesa una delegazione di circa 5.000 studenti e studentesse da tutta la Sicilia, aderenti alla Rete delle scuole per la cultura antimafia. Sulla scalinata del Teatro Massimo, a leggere i nomi delle vittime innocenti saranno gli allievi di ogni ordine e grado di scuola. La lettura inizierà alle 11.30.

L’altra iniziativa si svolgerà a Bagheria, dove un corteo cittadino, promosso dal Comune, dalla Consulta degli studenti e dalle scuole bagheresi, si concluderà con la lettura dei nomi delle vittime innocenti da parte degli stessi alunni. Il presidio di Libera i San Giuseppe Jato promuove due iniziative, una il 22 marzo insieme all'amministrazione comunale e alla Pro Loco di San Giuseppe Jato, l'altra il 26 marzo con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse dell'Ic Riccobono.

Quest'anno sarà, invece, Roma la piazza nazionale della XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dopo il corteo che partirà da piazza dell'Esquilino alle 9 i manifestanti si ritroveranno al Circo Massimo, dove alle 10:45 inizierà la lettura dei 1.081 nomi delle vittime innocenti. Un elenco che nel tempo è diventato sempre più lungo e che testimonia che le mafie non hanno riguardo nei confronti di coloro che vengono uccisi e neanche del dolore di quelli che restano. A seguire l'intervento di Luigi Ciotti, presidente di Libera.

In Sicilia saranno inoltre tantissimi, come ogni anno, i luoghi di memoria promossi dalle reti territoriali di Libera, che, in sinergia con Roma, ricorderanno le vittime innocenti rinnovando l’impegno nella costruzione di un'alternativa alle mafie e testimoniando da che parte stanno: striscioni e cartelloni esposti alle finestre delle classi, piccole marce nei quartieri o nei cortili, tante letture dell'elenco dei nomi, laboratori creativi, spettacoli teatrali, incontri e dibattiti. La Sicilia sceglie così di essere “luogo di memoria” abbracciando idealmente tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie.