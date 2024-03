Giornata in ricordo delle vittime di mafia: il palinesto Rai da "I cento passi" a "Cento giorni a Palermo"

E' “Roma città libera” lo slogan della manifestazione promossa da “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, che si terrà giovedì 21 marzo a Roma, in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La ricorrenza, che quest’anno si ispira al capolavoro del neorealismo “Roma città aperta”, l’opera di Roberto Rossellini che parla di resistenza e della lotta per la libertà, sarà celebrata con un corteo da piazzale Esquilino al Circo Massimo dove verranno letti i nomi delle oltre 1.000 vittime innocenti delle mafie.

La Rai, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa da “Libera”, a cura di Rai per la Sostenibilità - ESG, oltre allo spot già in onda dal 18 marzo, proporrà per il giorno della ricorrenza un palinsesto con spazi informativi, servizi nei Tg e nei Gr, approfondimenti sulle reti televisive e radiofoniche e sul web, con programmi, interviste, testimonianze, film e fiction. In particolare, gli Speciali Tg3 delle 10.30 e delle 12.25 seguiranno in diretta il corteo, la lettura dei nomi delle vittime di mafia e l’intervento di don Luigi Ciotti, presidente di “Libera”. Spazi di riflessione e approfondimento anche nel programma “Uno Mattina” dalle 8.35 su Rai 1. Su Rai 2 alle 21.20 sarà, invece, proposto il film di Pif “La mafia uccide solo d’estate” con Claudio Gioè e Cristiana Capotondi, mentre su Rai 3 all’1.05 andrà in onda il film di Claudio Bonivento “A mano disarmata” con Claudia Gerini. Tutte le testate daranno ampio risalto alla cronaca della giornata e manderanno in onda servizi con ricostruzioni di storie e interviste. La Tgr Lazio racconterà le iniziative che si svolgeranno a Roma, e le redazioni della Tgr Abruzzo e Puglia ricorderanno le vittime di mafia con servizi dedicati nelle principali edizioni dei Telegiornali.

Per Rai Cultura, Rai Storia ricorderà la Giornata in “Il giorno e la Storia”, in onda a mezzanotte e cinque, e in replica alle 08.30, 11.30, 14.00 e 20.00, mentre alle 17.45 proporrà “L’abbraccio”, la storia del giudice Antonino Saetta - presidente della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo e del figlio Stefano – uccisi dalla mafia il 25 settembre 1988. Spazio alla Giornata anche sul portale di Rai Scuola con uno Speciale che, con una serie di documenti filmati, ripercorre il lungo e doloroso elenco delle morti per mafia nel nostro Paese, dagli anni Sessanta alla stagione delle stragi.

Su Rai Movie dalle 14.05 sarà proposta una maratona cinematografica che comincerà con la versione restaurata del film di Marco Tullio Giordana “I cento passi”, la storia di Peppino Impastato interpretato da Luigi Lo Cascio. Alle 16 sarà la volta di “Il Giudice Ragazzino”, di Alessandro di Robilant, sul dramma del giudice Rosario Livatino. Alle 17.40 “Cento giorni a Palermo”, di Giuseppe Ferrara con Lino Ventura e Giuliana De Sio, che racconta gli ultimi tre mesi di vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e chiusura alle 19.30 con “Nato a Casal di Principe” di Bruno Oliviero con Massimiliano Gallo e Donatella Finocchiaro.

Sulla piattaforma RaiPlay saranno disponibili molti contributi, come i film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli; “Lo scambio” di Salvo Cuccia; “U muschittieri” di Vito Palumbo; “Veleno” di Diego Olivares. Non mancheranno le fiction come “Il nostro generale” con Sergio Castellitto; “Prima che la notte” di Daniele Vicari; “Rocco Chinnici-È così lieve il tuo bacio sulla fronte” di Michele Soavi; “Il giudice meschino” di Carlo Carlei; “Maltese” di Gianluca Maria Tavarelli; “Boris Giuliano-Un poliziotto a Palermo” di Ricky Tognazzi; “I ragazzi di Pippo Fava” di Franza Di Rosa; “Felicia Impastato” di Gianfranco Albano; “Lea” di Marco Tullio Giordana. E ancora, i documentari come “Ora tocca a noi-Storia di Pio La Torre” di Walter Veltroni; “L'Abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta” di Davide Lorenzano; “Le ultime parole del boss-L'omicidio di Giuseppe Salvia” di Raffaele Brunetti; “Chiedi chi era Giovanni Falcone” di Gino Clemente; “Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980” di Agostino Pozzi. Tra le antologie proposte dalle Teche, in evidenza “Ndrangheta S.p.A. – con le principali inchieste televisive sulla criminalità organizzata calabrese a partire dagli anni '70, con la firma di giornalisti del calibro di Joe Marrazzo, Luigi Necco ed Enzo Biagi; e “Camorra - ritratto storico e socio-antropologico di Napoli e della criminalità organizzata che la affligge”, realizzata a partire da filmati d'epoca provenienti dagli archivi di Rai Teche. Molti dei contenuti saranno inclusi nella Collezione “Vittime di mafia” al link www.raiplay.it/collezioni/vittimedimafia, e i titoli più rilevanti in evidenza in fasce dedicate nelle pagine Tipologia e in Home page.

RaiPlay Sound proporrà in Home page l’audio-documentario “Un'onda pazza: la voce libera di Peppino Impastato”; “Storie di vittime dimenticate”; le raccolte di “Wikiradio” e “Mangiafuoco sono io” con i ritratti di Don Peppe Diana, Pio la Torre, Rosario Livatino, Mauro Rostagno, Mauro De Mauro, Giancarlo Siani, Giuseppe Letizia, Boris Giuliano, Giorgio Ambrosoli; “23 maggio 1992. La strage di Capaci”. Inoltre, saranno proposti podcast originali come “Prima che lo uccidano – La storia di Pippo Fava” e “Gli ammutati” e alcuni contenuti dal catalogo di RaiPlay.

La Giornata sarà seguita ampiamente anche dalla radio. Su Radio1 previsto uno speciale Gr1 al mattino e approfondimenti nei programmi “Wannabe. Il mondo che vorrei” alle 15.30 e “Il pomeriggio di Radio 1” alle 16.05. Su Radio 2, riflessioni in “Caterpillar AM” alle 6.00, “Radio2 Social Club” alle 10.35, “Non è un paese per giovani” alle 12, “Caterpillar” alle 18 che si collegherà con don Ciotti. Su Radio 3 “Tutta la città ne parla” dedica l’intera puntata alla ricorrenza. Infine, Radio Techetè proporrà, alle 16, la puntata di "Viaggio nel tempo, dal passato al futuro" intitolata "Falcone e Borsellino"