Per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in campo oltre 35 mila studenti

Il 21 marzo gli alunni degli istituti della città e della provincia che hanno aderito al progetto lanciato dalla Rete per la cultura antimafia nella scuola svolgeranno l'attività didattica in memoria soprattutto dei bambini e degli adolescenti eliminati dai boss, come Claudio Domino e Giuseppe Letizia