VIDEO | Giornata delle donne, la carezza di Orlando e il consiglio: "Denunciate subito i violenti"

In Comune oggi ha promosso una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione in merito ai temi della discriminazione di genere e del femminicidio. Il videomessaggio del sindaco

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi, il Comune di Palermo promuove una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione in merito ai temi della discriminazione di genere e del femminicidio. Nell'atrio di Palazzo Burgio sarà collocata una panchina rossa che è stata dipinta dalle dipendenti e dai dipendenti del Settore Risorse Umane in segno di solidarietà e vicinanza per tutte le donne vittime di violenza. Sarà affisso anche un cartellone e distribuiti alcuni depliants con i numeri utili che indicano i servizi per la denuncia e i centri antiviolenza a Palermo e in provincia.

Un altro evento si terrà nella caffetteria Rosaelia e nell'atrio esterno di Palazzo Sant'Elia al quale parteciperanno il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone e gli assessori Mario Zito, Giovanna Marano e Paolo Petralia Camassa: un aperitivo solidale in favore della casa famiglia "Le piccole Donne" che assiste nove donne sfuggite ad atti di violenza.

"Palermo vive e condivide la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - illuminando di rosso il Teatro Massimo, confermando l'impegno delle istituzioni che dev'essere più incisivo a sostegno della libertà, dell'identità e della diversità contro ogni forma di violenza non soltanto fisica nei confronti delle donne, contro delitti terribili che mortificano la libertà e l'identità e mandano un messaggio devastante che è la negazione di elementari criteri di convivenza civile. Ancor più gravi quando vengono consumati all'interno di nuclei familiari o di falsati e pervertiti rapporti d'amore. L'amore non è violenza nei confronti della persona. Alle donne vittime di violenza rivolgo un appello: denunciate subito, non lasciate che accada di nuovo, difendete il diritto alla vita.