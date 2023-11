Giornata contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative in programma a Palermo

Giulia Tramontano, Marisa Leo, Giulia Cecchettin. Tre donne, tre vite spezzate per sempre nel fiorire dei loro anni. Sono solo tre delle 105 storie (raccontate soltanto nell'ultimo anno) legate indissolubilmente dal filo rosso della violenza contro le donne. Femminicidi, in una incessante strage di vittime che continua senza sosta. Così a Palermo (ma non solo) sono diverse le iniziative che hanno lo scopo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio. Un modo per avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che offrono percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale, di aiuto concreto e di sostegno. Ma anche dibattiti, convegni, mostre, proiezioni e spettacoli.

Gli incontri, i dibattiti, i convegni

Quattro stage lavorativi assegnati a donne vittime di violenze domestiche. Questa è la mission del convegno dal titolo "Nemmeno con un fiore", organizzato dall'assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, in collaborazione con l'assessorato comunale di Palermo alle Politiche Socio-sanitarie. L'evento si svolgerà giorno 25 novembre (giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne) dalle ore 10, alle Terrazze del Charleston di Mondello.

"Facciamo quadrato sulla violenza di genere". E' questo il titolo dell’incontro-studio in programma giovedì 23 novembre alle 10.30 nella sala Armigeri di Palazzo dei Normanni. All’incontro, organizzato dalla commissione biblioteca dell’Ars, interverranno il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno e le deputate della commissione Roberta Schillaci (presidente), Marianna Caronia e Valentina Chinnici.

Preghiere e facciate rosse

L'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli ha organizzato momenti di riflessione e di impegno sul tema. Per ricordare le vittime, venerdì 24 novembre, ci sarà un allestimento memoriale dei gradini della chiesa, la deposizione dei fiori sulla panchina rossa installata lo scorso anno, la distribuzione di materiale informativo, in collaborazione con Associazione Millecolori Onlus. Alle 11 il personale si raccoglierà nel piazzale della chiesa per condividere una preghiera da dedicare a tutte le donne. Di sera, inoltre, l'edificio della direzione amministrativa dell'ospedale si tingerà di rosso.

Cinema e film

Sabato 25 novembre alle ore 9 al Cinema Rouge et Noir verrà proiettato il film "Un altro domani" di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi: un’indagine nel profondo delle relazioni intime per comprendere dove e perché la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l’esistenza. Un film che contiene testimonianze di vittime, di maltrattanti e di operatori di giustizia. Seguirà il dibattito con il regista Silvio Soldini, per l'occasione a Palermo, con la procuratrice aggiunta della Procura del Tribunale di Palermo Annamaria Picozzi e con la dirigente tecnica delegata dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Fiorella Palumbo.

Venerdì 24 novembre, invece, a partire dalle 9 al cinema Lux sarà proiettato il film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani". La pellicola apre la giornata - che continuerà dalle ore 12 con una tavola rotonda - dal titolo "La violenza una responsabilità sociale", organizzata dalla Federazione Pensionati della Cisl Palermo Trapani insieme al suo coordinamento delle Politiche di genere e con la partecipazione di Anteas di Palermo e Trapani e della Cisl Palermo Trapani.

Concerti e spettacoli

Al Politeama Garibaldi un concerto dedicato alle donne vittime di violenza: appuntamento domenica 26 novembre alle ore 17 dove l'orchestra di 70 elementi "La nuova generazione" diretta dal maestro Giovanni La Mattina La serata emozionerà il pubblico. L'evento è organizzato dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità. Informazione, riflessioni, testimonianze: si farà un bilancio delle nuove linee guida per l’introduzione nelle scuole dell’ora dedicata alla educazione sentimentale e si parlerà del codice rosso rafforzato.

Libri, performance e intelligenza artificiale

Le donne di Emanuela Canepa sono sempre pronte ad alzare la testa. Lo era Rosita, la protagonista di "L’animale femmina"; e lo è ora Anita che si accusa di una colpa che non ha commesso; e anche Noemi, da cui "tutte si tengono alla larga". Emanuela Canepa - che con il suo sofisticato romanzo d’esordio ha vinto nel 2017 all'unanimità il Premio Calvino - è tornata in libreria con "Resta con me, sorella". Con la sua ormai consueta capacità di scrutare nell’animo femminile e nell’ambiguità delle relazioni, racconta due donne che, imprigionate dal potere maschile, sognano di liberarsi dalle catene, della storia e della società. Sarà la stessa scrittrice a raccontarle a Claudia Lanteri, giovedì 23 novembre alle 18 al bookstore Mondadori Flaccovio in via Roma.

Sabato 25 novembre una performance a Palazzo del Poeta racconta il "silenzio" delle donne attraverso quattro podcast su storie vere (che si ascolteranno tramite QRcode) e 50 opere d’arte create dall’Intelligenza Artificiale che prende spunto dallo stile dei grandi artisti del passato. Il silenzio delle donne come lo avrebbero interpretato Munch, Casorati, Modigliani, Schiele e molti altri.

Scuole e università

L'associazione studentesca universitaria ReAzione presenta la quinta edizione degli eventi realizzati annualmente in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il tema dell'edizione di quest'anno è il percorso che compie la vittima di violenza. Fondamentale per lo sviluppo del progetto è stata la suggestione data dal personaggio mitologico “Io”: possedendo l’ambivalenza del pronome personale e del nome del personaggio mitologico tratto da "Prometeo Incatenato" di Eschilo consente allo spettatore non solo di seguire il percorso di ripresa del personaggio, ma anche di empatizzare con la vittima. L’associazione ha anche realizzato una rivista incentrata sul tema della tutela psicologica delle vittime di violenza di genere. L’evento avrà inizio venerdì 24 novembre, dalle ore 18 nell'atrio monumentale della facoltà di Giurisprudenza.

"Le scarpette rosse di Maddalina"

Quello de "Le scarpette rosse di Maddalina" è un progetto sociale di artigianato inclusivo portato avanti da diversi anni dall’associazione Maddalina di Brescia per sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza. Quest'anno, l'ssociazione culturale Clio di Cinisi ha scelto così di inviare un pacco pieno con un centinaio di "scarpette rosse" realizzate a mano con un gomitolo di lana e i ferri da maglia, che si aggiungono a quelle giunte da tutta Italia e realizzate da diverse associazioni e realtà sensibili al problema della violenza di genere.

Iniziative in provincia

Anche Cefalù dice no alla violenza. Il 25 novembre ci sarà infatti l’inaugurazione ufficiale del murale "Ti rissi no", realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri, oltre alla presentazione del libro "Damiana", di Vincenzo Muscarella" e un dibattito per focalizzare l’attenzione sul tema.

A Carini, l’associazione Liberi Tutti Aps propone sabato 25 novembre una visita serale del castello La Grua Talamanca nel corso della quale i visitatori, oltre a scoprire la storia dell'antico maniero, assisteranno a intermezzi narrativi e poetici su storie di femminicidio avvenute nel Rinascimento. Gli ospiti conosceranno la storia di Laura Lanza e delle nobildonne del '500 che subirono la stessa amara sorte della baronessa di Carini.