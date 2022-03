VIDEO | Guerra e rincari, l'appello del prefetto: "No all'assalto dei supermercati, Italia gestirà al meglio la situazione"

Al Politeama la cerimonia per la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Giuseppe Forlani risponde a PalermoToday sulla psicosi che si sta diffondendo per le possibili ripercussioni derivate dal conflitto in Ucraina e per le agitazioni degli autotrasportatori