Giornata mondiale contro la Tratta, Orlando: "Non fare merce degli esseri umani"

"Oggi, 8 febbraio 2021 è la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale. Occorre, come ci ricorda Papa Francesco lavorare per un’economia che non favorisca, nemmeno indirettamente, questi traffici ignobili, cioè un’economia che non faccia mai dell'uomo e della donna una merce, un oggetto, ma sempre il fine. Occorre predisporre un modello di accoglienza e di promozione

che va oltre la semplice denuncia ma che coinvolga tutta la comunità cittadina e proponga modelli di formazione per i nostri giovani". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando.