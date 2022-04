Giornata della Terra, Trizzino (M5S) dona 120 borracce plastic free agli studenti di Borgetto

Centoventi borracce plastic free in dono ai bimbi di quarta e quinta elementare di Borgetto: Giampiero Trizzino, deputato regionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Ambiente dell'Ars, ha celebrato così, con i più piccoli, la "Giornata mondiale della Terra". Il parlamentare è stato accolto dal sindaco Luigi Garofalo, dalle assessore Anna Maria Caruso e Sonia Schirò, dalla consigliera comunale Lorena Cutrone.

Parlando ai bimbi, Trizzino li ha invitati a "riempire e usare le borracce ogni giorno, dimenticando delle bottiglie di plastica che tanto male fanno all’ambiente, al nostro mare, al nostro suolo. Aiutiamoci l’un l’altro per evitare la produzione di altra plastica. Ringrazio gli amministratori di Borgetto per avermi dato la possibilità di dare un contributo a questa Giornata nel migliore dei modi: con i più piccoli e sensibili ai temi ambientali". I ragazzi hanno anche dato vita e colore alla piazza Umberto I, "inondando" le aiuole di fiori colorati piantati da loro stessi.

"Bellissimo evento, oggi - ha detto l’assessora Caruso - con i bambini che hanno piantumato fiori per la Giornata della terra. Ringrazio l’onorevole Giampiero Trizzino che ha donato a tutti i bambini le borracce plastic-free. Una piccola manifestazione per insegnare ai più piccoli l’amore e il rispetto per l'ambiente”.

Per la consigliera Cutrone, “le istituzioni hanno il dovere di responsabilizzare le giovani generazioni che erediteranno la terra. Educarli al rispetto dell'ambiente è il nostro modo per fare ammenda per l'inquinamento prodotto fino ad ora dando reale concretezza alla transizione ecologica che va posta in essere adesso. Le borracce sono simbolo tangibile ed un impegno per iniziare a mettere al bando la plastica".