Giornata delle spiagge e dei fondali: studenti puliscono il litorale di Romagnolo, riverniciate 20 panchine

Decine di bambini delle scuole Maneri Ingrassia, Alagna e Nazario Sauro questa mattina hanno ripulito il litorale di Romagnolo. Recuperate anche 20 panchine. L'iniziativa, in occasione della Giornata delle spiagge e dei fondali, la manifestazione lanciata da Legambiente, ha visto in campo anche il consigliere comunale del M5S Concetta Amella e il consigliere della II circoscrizione, Pasquale Tusa. "Abbiamo voluto recuperare - spiegano i consiglieri - il filare di panchine, una ventina in tutto, che erano state sistemate anni addietro davanti alla spiaggia, ma che sono state danneggiate dalla ruggine e vandalizzate. Grazie all’aiuto dei bambini le abbiamo completamente riverniciate".

Si è trattato di fatto di un laboratorio didattico per sensibilizzare, a cominciare dai più piccoli, all’urgenza di tutelare l’ambiente e i beni comuni, attraverso azioni di rigenerazione urbana. Tra raccolta differenziata e coloritura delle panchine non sono mancati momenti di gioco e di aggregazione, ai quali hanno partecipato anche le mamme e le maestre dei bambini. "Un appuntamento da ripetere a breve giro - continuano Concetta Amella e Pasquale Tusa- per fare luce e risolvere le situazioni di abbandono in cui versano ancora troppe aree palermitane. Palermo ha diritto di riappropriarsi delle sue spiagge e di un mare al quale per troppo tempo ha come voltato le spalle”.