"Agire l’accoglienza": Campofiorito celebra la Giornata mondiale del Rifugiato

Paese piccolo, grande spirito di solidarietà: Campofiorito, con i suoi 1.154 abitanti, è oggi esempio di solidarietà attiva. Il centro del Palermitano si candida a modello virtuoso di accoglienza e integrazione celebrando, giovedì 29 e venerdì 30 giugno, la Giornata mondiale del Rifugiato, forte dei risultati del progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) che dal 2014 a oggi ha sostenuto i percorsi di inclusione di 129 migranti richiedenti asilo e titolari di protezione, e attualmente è rivolto a 21 beneficiari ospitati dal Comune, che da quest’anno ha attivato la gestione diretta dell’iniziativa. Cinque gli ex beneficiari che hanno trovato lavoro e residenza stabile a Campofiorito.

Giovedì, ad apertura della due giorni, dalle 16 alle 19 in piazza (via Regina Elena) si svolgeranno attività ludiche, lettura collettiva e merenda con i bambini e le bambine. Dalle 20,30 alle 23,30, nel campetto comunale di via Gramsci, triangolare di calcetto e, al termine, cerimonia di premiazione.

Venerdì per tutta la mattinata, sempre in piazza, dalle 10, preparazione collettiva di piatti tipici dei Paesi di provenienza dei beneficiari del progetto, e pranzo. Dalle 18,30 a mezzanotte circa, dopo i saluti istituzionali e l’illustrazione del progetto Sai, in scena un recital di testi e canzoni sulle esperienze migratorie, in collaborazione con l’associazione Attori locali, cena sociale, musica e danze.