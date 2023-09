Giornata nazionale Sla, la Sicilia si accende da est a ovest: dal Teatro Massimo di Palermo a quello di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale SLA promossa da AISLA rappresenta un evento di fondamentale importanza per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dimostrare solidarietà alle famiglie colpite da questa terribile malattia. In Sicilia, oltre 500 famiglie lottano ogni giorno contro la SLA. Diverse iniziative straordinarie si svolgeranno in tutta l'Isola, da est a ovest. Nata per commemorare il primo sit-in dei pazienti SLA a Roma nel 2006, in coincidenza con il 40º anniversario di AISLA, ognuna di queste iniziative mira a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e assistenziali sulle necessità di cura e assistenza per i malati di SLA. Sabato 16 settembre, al calar del sole, grazie al Patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'illuminazione a basso impatto energetico con veline o gelatine colorate di verde applicate sulle luci dei principali monumenti italiani rappresenta un momento cruciale per l'intera comunità italiana. Il colore verde, simbolo di speranza, scelto per sottolineare la resilienza e la determinazione delle famiglie che combattono contro la SLA.

Un gesto che unisce e supporta una Comunità che continua a credere nella possibilità di trovare una cura. La partecipazione dei Comuni Siciliani è di fondamentale importanza, con ben 20 di essi che aderiranno all'iniziativa. Il primo "comune illuminato" sarà Palermo, che ha deciso di partecipare con il suo simbolo più rappresentativo, il Teatro Massimo. Questa magnifica struttura lirica, che è la più grande in Italia e la terza in Europa, rappresenta per Palermo ciò che il Colosseo è per Roma o il Duomo per Milano. In tutta la Sicilia, contemporaneamente, numerosi monumenti si illumineranno per l'iniziativa di AISLA "Coloriamo l'Italia di Verde”.

I Palazzi del Municipio di Acireale, Augusta, Militello in Val di Catania, Nicolosi, Rosolini, San Filippo del Mela, San Giovanni La Punta, Sant'Agata Li Battiati, Giarre, Grammiche e Rosolini si illumineranno. A questi si aggiungono monumenti siciliani di eccezionale bellezza come il Balcone centrale del Palazzo degli Elefanti e il Teatro Massimo Vincenzo Bellini a Catania, la Fontana di Diana a Siracusa, i Monumenti ai Caduti di Belpasso, Tremestieri Etneo e Motta Camastra, la Chiesa di Santa Sofia a Sortino e la Rotatoria all'ingresso di Avola. La provincia di Ragusa contribuirà all'illuminazione con il Palazzo San Domenico a Modica, Palazzo Spadaro a Sicili e la famosa Stanza del Sindaco, ambientazione della serie televisiva "Il Commissario Montalbano", conosciuta da tutti come la stanza del Questore. Quest'anno, più che mai, la Sicilia si anima di speranza. Domenica 17 settembre, sarà possibile incontrare i volontari di AISLA che saranno presenti dalle ore 10 del mattino fino al pomeriggio ad Enna (Piazza Regina Margherita), Palermo (Via R. Settimo, sotto i portici Unicredit) e Ragalna in Piazza Cisterna. Inoltre, nelle vie di Ragalna, con la presenza dell'Orchestra Giovanile Falcone Borsellino, si terrà il I° Memorial Marinella Milazzo, in ricordo dell'amica Marinella Milazzo, recentemente scomparsa a causa della SLA. Sarà una mattinata di solidarietà e bellezza, aperta sia agli adulti che ai più piccoli. L'evento partirà alle 8 con la registrazione e la partenza è prevista per le 9 da Piazza Santa Barbara, fino ad arrivare all'Area Espositiva di Piazza Cisterna, dove si terrà la cerimonia di premiazione. Durante l'intera giornata di domenica, sarà possibile sostenere i progetti di AISLA. Con una donazione minima di 10 euro, in cambio, si potrà ricevere una delle pregiate bottiglie di Barbera d'Asti DOCG. Il ricavato delle donazioni sarà destinato al progetto "Operazione Sollievo", che permette all'Associazione di offrire gratuitamente numerosi servizi come il trasporto attrezzato, l'acquisto o il noleggio di ausili, il supporto psicologico e la fisioterapia domiciliare per le famiglie che devono convivere con la SLA. Grazie all'impegno di volontari, professionisti e medici, AISLA ha creato una comunità solida in cui tutti possono trovare sostegno e informazioni cruciali. Come testimonianza di questa unità, sono nate importanti collaborazioni, come quelle con I Colori del Sole e da quest’anno anche con Assofante, l’Arma di Fanteria “Regina delle Battaglie”, l’Associazione Nazionale del Fante che custodisce i principi della Patria e del Tricolore. La Giornata Nazionale SLA rappresenta una rete di solidarietà che coinvolge tutto il territorio italiano. I partner storici di questa iniziativa sono la Regione Piemonte, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, l'Unione Industriale della Provincia di Asti e Visit Piemonte. Inoltre, Fondazione Mediolanum è impegnata a raddoppiare i primi 50.000 euro raccolti, coinvolgendo i Family Banker di Banca Mediolanum nella promozione dell'iniziativa. La SLA è una malattia neurodegenerativa che causa una paralisi progressiva dei muscoli volontari e attualmente non esiste una cura definitiva. Contribuire alla Giornata Nazionale SLA non significa semplicemente fare una donazione, ma rappresenta un gesto concreto di generosità di un Paese che si prende cura dei suoi cittadini più vulnerabili. Sono tanti i gesti, grandi e piccoli, che, uniti insieme, possono fare la differenza. #GN2023 #AISLA40 #PERSONECHEAIUTANOPERSONE