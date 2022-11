Giornata nazionale del Parkinson, visite gratuite con gli specialisti del Cto

Fornire informazioni e consigli utili al fine di migliorare la qualità di vita delle persone affette dal Parkinson e dei loro familiari. E' questo uno delgi obiettivi dell'iniziativa in programma per il 26 novembre, promossa dalla Fondazione Limpe, alla quale quale ha aderito il centro di riferimento regionale, il Cto di via Antonio Cassarà diretto dalla dottoressa Marina Rizzo (foto allegata). Gli specialisti eseguiranno visite neurologiche e logopediche gratuite e sarà possibile effettuare dei colloqui con alcuni psicologi.

Per sottoporsi all'attività di screening, prevista dalle 10 alle 16, sarà necessario inviare una mail a ambulatorioparkinsoncto@villasofia.it. Le prenotazioni saranno accettate fino al completamento dei posti disponibili. Con l'occasione sarà possibile anche fare delle esercitazioni di "nordic walking", una tecnica utile per le camminate. L'iniziativa in programma per sabato 26 novembre, "L'ospedale apre le porte", è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione Parkinson in Sicilia.