Lavoro, la strage infinita: in Sicilia 23.605 infortuni e 44 morti (6 a Palermo) da gennaio ad agosto

Sono 44 i morti (6 a Palermo) sul lavoro e 23.605 gli infortuni totali denunciati nel periodo gennaio-agosto 2022 in Sicilia con un incremento del 55,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.

E' quanto emerge dati dell'Inail che sono stati diffusi dall'Anmil in occasione della 72esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: 677 in tutta Italia, con una media di quasi tre al giorno. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto sono 484.561 (cioè 2.019 al giorno), con un aumento del 38,7% rispetto ai 349.449 dei primi otto mesi del 2021. Le malattie professionali sono state 39.367 (+7,9%).

"Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro è occasione preziosa per richiamare l'attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica", ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L’affermazione dei diritti sui luoghi di lavoro, primo quello alla vita, oltre che essere un termometro della vita civile, è un generatore di valore per la società, per i lavoratori, per le imprese", ha aggiunto il Capo dello Stato.