Giornata mondiale delle vittime della strada, all'alberghiero Cascino un seminario per sensibilizzare i giovani

L'ufficio Educazione stradale della polizia municipale di Palermo, anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale Onu in ricordo vittime della strada che si celebra ogni anno la terza domenica di novembre, ha organizzato un seminario di informazione-formazione rivolto agli Istituti superiori.

L'evento, inserito come ogni anno, nel calendario dei corsi di educazione stradale si terrà il 23 novembre all'Istituto Alberghiero "Cascino" di via Fattori.

La mission del seminario è quella di sensibilizzare i giovani al corretto comportamento, quando si è alla guida di un veicoli, ma soprattutto far comprendere che basta distrarsi un istante o mettersi alla guida, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o alcooliche, per cambiare non solo le nostre vite ma anche quella di chi le regole le stava rispettando.

Al fine di dare un quadro completo su ciò che scaturisce da comportamenti errati, quando si è alla guida di un veicolo, saranno presenti l'ispettore capo Rosa Mazzamuto dell'ufficio Educazione stradale insieme figure professionali quali medico ed avvocato penalista, Alberto Tenerello del Civico di Palermo, che parlerà delle tecniche di primo soccorso BLS (Basic Life Supporto), l'avvocato Marco Giunta che tratterà l'argomento omicidio Stradale, la dottoressa Marina Fontana, vittima della strada sopravvissuta ad un gravissimo incidente stradale mortale, moglie di Roberto Cona, deceduto nello stesso incidente, il 27 luglio 2013, che porterà il suo messaggio di sicurezza e la sua testimonianza ai giovani.