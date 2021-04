La strage silenziosa dell'amianto, Fiom e Cgil chiedono all'Inail l'elenco delle vittime

"Poter dare un nome e ricordare i morti dovuti all'amianto, il killer silenzioso che anche a Palermo ha causato centinaia e centinaia di vittime". Lo chiedono Cgil e Fiom per la Giornata mondiale vittime dell'amianto che si celebra il 28 aprile. "L'occasione - dicono - per ricordare una strage che ha coinvolto non solo i lavoratori di sesso maschile ma anche tante donne, morte per aver aspirato il 'polverino' lavando giornalmente le tute di figli e mariti.Fiom e Cgil chiedono all'Inail di conoscere i nominativi dei lavoratori palermitani deceduti per patologie correlate all'esposizione all'amianto contratte sul posto di lavoro".

Nei pressi dei Cantieri naval, in piazzetta Orcel, Fiom e Cgil, intendono collocare una targa "in ricordo di quanti hanno perso la vita sul lavoro per colpevole negligenza da parte dei vecchi dirigenti aziendali".

"Palermo - dicono i sindacalisti - ha pagato un alto prezzo per la strage di amianto, che ha colpito anche lavoratori di aziende dell'aeronautica, delle ferrovie, del settore elettrico ed edile. Numeri che fanno paura, perché continuano a crescere, aggiornati con nuovi casi che si aggiungono a quelli degli anni precedenti. La malattia infatti si può manifestare fino a 30-35 anni dopo. Il picco dei decessi ancora deve arrivare, lo attendiamo da qui al 2024 – sottolineano i segretari Fiom Angela Biondi e Francesco Foti, il segretario Cgil Palermo Mario Ridulfo e il legale di parte civile della Cgil, l’avvocato Fabio Lanfranca, che ha assistito tante famiglie di tute blu vittime di amianto alla Fincantieri – Il numero esatto delle vittime di Palermo ancora sfugge. Per ricostruire la verità, anche a Fincantieri, oltre che all'Inail, chiediamo l'elenco degli operai morti per patologie amianto correlate contratte sul luogo di lavoro”.

A Palermo negli ultimi 15 anni sono già stati istruiti nove processi a carico dei dirigenti dello stabilimento palermitano della Fincantieri per omicidio colposo in danno di centinaia di lavoratori. "Come Fiom e come Cgil, sin dal primo procedimento, con il patrocinio dell'avvocato Lanfranca, siamo stati presenti in questa battaglia, anche con la costituzione di parte civile - aggiungono Biondi, Foti e Ridulfo – A Palermo, peraltro, il numero degli operai vittime dell’amianto è stato particolarmente elevato perché il cantiere di Palermo era tra i pochi stabilimenti italiani dove si effettuavano anche le riparazioni delle navi, oltre alle costruzioni e trasformazioni. E a bordo delle navi gli operai lavoravano a contatto diretto con l’amianto, senza che fosse stato loro fornito alcun dispositivo di protezione, né alcuna informazione sui rischi ai quali andavano incontro. La volontà nostra è di portare avanti il processo di emersione della verità storica e di accertamento delle responsabilità. Vogliamo inoltre continuare l'opera di informazione e sensibilizzazione sui pericoli dell'amianto per la salute e per l’ambiente. Quella sull'amianto è una battaglia che va condotta quotidianamente per il rispetto dei diritti di chi lavora”.