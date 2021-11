Giornata mondiale contro il tumore al pancreas: Palazzo Reale s’illuminerà di viola

Palazzo Reale domani sera s’illuminerà di viola, in occasione della giornata mondiale contro il tumore al pancreas. L’iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall’associazione Nastro Viola e diffusa sul territorio dall’Unità operativa complessa di Gastroenterologia con endoscopia digestiva dell’Arnas Civico, diretta da Roberto Di Mitri, che quotidianamente prende parte alla gestione diagnostica e terapeutica di queste patologie.

In tutto il mondo si svolgeranno iniziative per divulgare informazioni su questa patologia, ancora oggi così poco conosciuta, che ogni giorno colpisce in media 1.358 persone.