Giornata mondiale della Salute mentale, le iniziative dell'Asp di Palermo

“Rendere la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale”. E’ questo il tema delle iniziative organizzate dall’Asp di Palermo lunedì prossimo, 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale. Dalle ore 9 nella sala Vignicella del presidio Pisani di via La Loggia si aprirà uno spazio di confronto, mentre nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) sono in programma laboratori di fotografia partecipativa, scrittura creativa, audio-video, grafico pittorico con tecnica mista ed un laboratorio per co-progettare una salute mentale integrata e di comunità. Le iscrizioni potranno essere effettuate la mattina – sempre nella Sala Vignicella – in un desk dedicato.

Tutte le attività sono curate dal dipartimento Salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria infantile dell’Asp. “La Giornata Mondiale della Salute Mentale – spiegano gli organizzatori dell’azienda sanitaria del capoluogo – offre a ciascuno l’opportunità di unirsi ed agire insieme per garantire alle persone con disturbi mentali ed ai loro cari di essere pienamente integrati nella vita quotidiana, in tutti i suoi aspetti”.