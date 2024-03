Giornata mondiale del Rene, controlli gratuiti al Policlinico

Il prossimo 14 marzo, in occasione della “Giornata Mondiale del Rene'” negli ambulatori di Nefrologia del Policlinico, nel padiglione 15 A, dalle 14 alle 19, sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti. "Per prenotarsi - dicono dall'opedale - occorre inviare una mail all’indirizzo ambulatorio.nefrologia@policlinico.pa.it. La Giornata ha come obiettivo l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di incrementare la prevenzione e la diagnosi precoce".