Giornata mondiale del lavaggio delle mani: al Policlinico un congresso sull'igiene come prevenzione

Venerdì 3 maggio, con inizio alle ore 8.45 nell'aula Maurizio Ascoli del Policlinico, si parlerà dell'igiene delle mani, il fattore più importante nella prevenzione della diffusione dei microrganismi in ambiente sanitario e non solo. Il corso, dal titolo “Igiene delle mani quale start point per la prevenzione delle Ica“, organizzato in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani che si celebra domenica 5 maggio, intende creare un momento di riflessione e aumentare il grado di consapevolezza che le corrette procedure per l'igiene delle mani sono solo il primo passo nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza.

L'evento Ecm coinvolge un team multidisciplinare composto da igienisti, infettivologi, microbiologi, medici legali, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e infermieri che si confronteranno su diversi temi, tra cui: l'appropriatezza dell'uso degli antibiotici, la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (Ica) e delle infezioni del sito chirurgico e il ruolo dell'intelligenza artificiale nella lotta alle Ica.

L'ultima sessione della giornata sarà dedicata a un confronto con i responsabili e componenti di ogni comitato infezioni ospedaliere di numerose aziende ospedaliere della sanità pubblica e privata della provincia di Palermo.