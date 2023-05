Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, al Policlinico visite gratuite

In occasione della XIX Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, domani l’Uosd di Nefrologia e Dialisi del Policlinico “Paolo Giaccone”, centro di eccellenza della Società europea e Centro di riferimento regionale per l’ipertensione, dalle ore 15.30 aprirà i propri ambulatori per effettuare, gratuitamente, visite di screening.

"Finalità della XIX Giornata Mondiale indetta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - spiega la professoressa Santina Cottone, responsabile l’Uosd di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda ospedaliera universitaria - è rendere più consapevole la popolazione del rischio associato alla malattia ipertensiva, migliorare l'accuratezza delle misurazioni della pressione arteriosa anche quando il paziente la controlla al proprio domicilio e sottolineare l'importanza di assumere con costanza la terapia prescritta mantenendo una maggiore aderenza dei pazienti alla terapia antipertensiva".

I dati più recenti confermano che più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età. Inoltre, la prevalenza di ipertensione arteriosa è in aumento anche tra bambini, adolescenti e giovani e pari a circa il 10%.

"Sebbene nella maggior parte dei casi - continua la professoressa Cottone - l’ipertensione arteriosa risulti controllata dalla terapia, almeno il 35% degli italiani ipertesi presenta, malgrado la terapia, valori pressori superiori a 140/90 mmHg. Almeno il 30% degli italiani, inoltre, sono ipertesi, ma ignorano del tutto di esserlo". L’ipertensione arteriosa rappresenta la più importante causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico e l’ictus cerebrale e contribuisce allo sviluppo di malattia renale cronica che, nel tempo, evolve in insufficienza renale terminale, rendendo necessaria la terapia dialitica.