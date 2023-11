Giornata mondiale del Diabete, al Giglio di Cefalù effettuati circa 100 screening gratuiti

Oggi in occasione della Giornata mondiale del Diabete, negli spazi antistanti l’ospedale Giglio di Cefalù, si sono svolti circa 100 screening gratuiti della glicemia e delle malattie del metabolismo.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla dottoressa Michela Conti, responsabile del Team multidisciplinare per la gestione del paziente diabetico in ospedale, con lo scopo, dichiara, "di sensibilizzare la popolazione che afferisce all’ospedale per i più svariati bisogni di salute nei confronti della prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari ad esso correlate. A livello globale, la Giornata di oggi porta in auge anche il messaggio 'accesso alle cure per tutti' mettendo l’accento sul disagio logistico dei pazienti diabetici dei territori di provincia, che spesso per ricevere gli adeguati presidi e le cure di alta specializzazione si trovano costretti ad affrontare lunghi spostamenti".