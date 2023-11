Giornata mondiale del diabete, screening gratuiti al Palermo Marina Yachting

Domenica 12 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, al Palermo Marina Yachting, dalle ore 11 alle 16, si svolgerà un evento di sensibilizzazione sulla prevenzione e la gestione di questa patologia.

Con lo slogan “conosci il tuo rischio, conosci la tua risposta” (“know your risk, know your response”) i medici e gli infermieri dell’unità operativa di Endocrinologia del Policlinico, con la collaborazione degli studenti della Scuola di Medicina, effettueranno controlli di screening e informeranno i cittadini sull’importanza di conoscere il proprio rischio di sviluppare un diabete tipo 2 e sui corretti stili di vita per la sua prevenzione.

Si parlerà anche di prevenzione del diabete di tipo 1 per il quale, a breve, comincerà una campagna di arruolamento in ambito nazionale.