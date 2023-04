Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, al via le iniziative nelle scuole promosse dalla Panormedil Cpt

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via la tre giorni di iniziative di sensibilizzazione della cultura della prevenzione e della formazione come strumento di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promossa e organizzata dalla Panormedil Cpt, in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro che prevede incontri nelle scuole di Palermo. Si è partiti oggi con il coinvolgimento dei ragazzi della scuola media statale Polizzano di Ganci e si proseguirà domani nella scuola media Gramsci per concludersi il 28 nell’istituto comprensivo Sciascia.

Il programma prevede la presentazione del protocollo di base di sicurezza, con la testimonianza diretta di un lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro e prosegue con l’iniziativa "Gioca e Colora" il casco della sicurezza. Verranno distribuiti caschetti da cantiere sul quale i ragazzi disegneranno e scriveranno dei messaggi rivolti ai lavoratori edili e i caschetti saranno poi donati ai lavoratori che frequenteranno il corso di formazione sulla sicurezza nella sede della Panormedil. Le iniziative sono state presentate nel corso del consiglio generale che ha visto insediarsi alla vice presidenza Pasquale De Vardo, che succede all'uscente Piero Ceraulo.

"Questa tre giorni di incontri nelle scuole - spiegano in una nota congiunta il presidente Gaetano Scancarrello e il vicepresidente De Vardo - rientra nel nostro programma di sensibilizzazione della cultura della prevenzione che vuole sempre più promulgare il messaggio dell'importanza dei corsi di formazione, che come ente promuoviamo quotidianamente, affinché la formazione non venga più soltanto concepita semplicemente come un adempimento tecnico, un obbligo burocratico ma come un salvavita".