Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera esposta a Palazzo d'Orléans

La bandiera della Croce rossa sventola sulla facciata di Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione, in occasione della Giornata mondiale dell'associazione di volontariato, che in Italia è operativa da 160 anni.

La ricorrenza viene celebrata oggi, mercoledì 8 maggio, data di nascita del fondatore, Henry Dunant. "E' un omaggio ai milioni di volontari che, con grande umanità, spirito di abnegazione, coraggio e dedizione si impegnano in ogni parte del mondo per mitigare e lenire le situazioni più critiche", si legge in una nota della Regione.