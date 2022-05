Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, iniziative anche a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 17 maggio 2022 e Domenica 22 maggio 2022 XVIII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA). In Italia, l’ipertensione arteriosa rappresenta il più rilevante determinante di infarto miocardico e/o cerebrale, scompenso cardiaco, insufficienza renale cronica e/o fibrillazione atriale.

Più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età e di quasi il 10% tra bambini, adolescenti e giovani. Sebbene nella maggior parte dei casi l’ipertensione arteriosa risulti controllata dalla terapia, almeno il 35% degli italiani ipertesi presenta – malgrado la terapia – valori pressori superiori a 140/90 mmHg. Almeno il 30% degli italiani, inoltre, sono ipertesi, ma ignorano del tutto di esserlo. Come indicato dai dati OSMED, infine, l’aderenza e persistenza in terapia antiipertensiva rappresentano un problema nel problema: di 100 compresse di farmaco antiipertensivo, con ampie differenze tra classe e classe di farmaci e farmaci in combinazione fissa oppure estemporanea, i pazienti italiani ne assumono mediamente 60-70. Questo, ovviamente, con importanti ripercussioni sul controllo pressorio e la spesa sanitaria. Lo slogan “Misura e controlla la tua pressione per vivere più a lungo”, è stato negli ultimi anni il leit motiv della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League, in programma il 17 maggio di ogni anno. In Italia l’appuntamento annuale vede protagonista la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. Finalità della XVIII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa indetta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa è favorire una maggiore consapevolezza del rischio associato alla malattia ipertensiva, una più diffusa consuetudine al periodico monitoraggio dei valori pressori ed una maggiore aderenza dei pazienti alla terapia antipertensiva. Il contributo che tutti potranno offrire durante la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa è rilevante, pari al contributo che medici, farmacisti, infermieri e cittadini comuni possono offrire – nella quotidianità – alla prevenzione cardiovascolare ed alla sensibilizzazione reciproca nei confronti di un corretto stile di vita. In occasione della Giornata Mondiale, compito dei 116 centri ed ambulatori accreditati dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa sarà quello di promuovere tale consapevolezza rilevando i valori della pressione arteriosa ai cittadini che ne faranno richiesta e somministrando loro un questionario semplificato prodotto ad hoc. Tutto questo, ovviamente, nel rispetto assoluto di buon senso e normative vigenti in tema anti-COVID.

Il Centro di Riferimento Regionale e di Eccellenza Europeo del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, si unisce alle strutture sopracitate e aderirà alla campagna di sensibilizzazione il 17 maggio in Piazza Verdi e al Centro Commerciale Conca D’oro il 22 maggio p.v. dalle ore 09:00 alle ore 17:00 Occasioni durante le quali verranno rilevati i valori pressori dei cittadini e diffuso del materiale informativo riguardo la prevenzione di tale patologia. Santina Cottone - Prof. Ordinario di Nefrologia Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi con Centro di Riferimento Regionale e Centro di Eccellenza Europeo per l’Ipertensione Arteriosa e la Prevenzione Cardiovascolare- Dipartimento PROMISE dell’Università degli studi di Palermo Giuseppe Mulè - Prof. Associato di Nefrologia Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi con Centro di Riferimento Regionale e Centro di Eccellenza Europeo per l’Ipertensione Arteriosa e la Prevenzione Cardiovascolare- Dipartimento PROMISE dell’Università degli studi di Palermo Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa