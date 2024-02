Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, a Palermo promossa una raccolta di sangue

Torna anche a Palermo, domani, la Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. Giunta alla ventitreesima edizione, la giornata è promossa da Childhood cancer international (Cci), la più grande rete di associazioni esistente nel mondo a supporto dei pazienti e dei loro familiari, attiva in più di novanta Paesi nei cinque continenti.

In Italia uno dei membri fondatori è la Fiagop, Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica che, anche quest’anno, ha programmato alcune attività di sensibilizzazione a livello nazionale. A Palermo, domani alle 11 ci sarà la piantumazione dell’alberello di melograno all'educandato statale Maria Adelaide alla presenza di alunni e insegnanti.

"Con la nostra iniziativa 'Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni' intendiamo puntare un faro sulla realtà dell’oncoematologia pediatrica - affermano Antonella Parisi e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - rimangono fondamentali l’informazione sulle patologie infantili e sulla rete di assistenza che coinvolge le associazioni come la nostra che sostengono i pazienti e le loro famiglie”.

La seconda iniziativa di Fiagop sarà invece “Ti voglio una sacca di bene”, che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue e piastrine e che verrà organizzata presso i centri trasfusionali degli ospedali, grazie al servizio dei volontari. "Anche quest’anno la Giornata mondiale contro il cancro pediatrico ci vedrà in azione, insieme a molte altre associazioni in tutta Italia, per sensibilizzare le istituzioni politiche e anche la pubblica opinione sulle sfide dell'oncoematologia pediatrica, così come sulle legittime aspettative dei pazienti, dei guariti e delle loro famiglie", afferma Paolo Viti, presidente di Fiagop. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fiagop.it e www.giornatamondialecancroinfantile.it.