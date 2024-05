Giornata mondiale dell'asma, studenti a lezione di salute e sport al Giardino Vincenzo Florio

Studenti a lezione di ambiente, malattie respiratorie, alimentazione ed educazione stradale. E' in sintesi quanto avvenuto ieri durante la manifestazione gratuita "Ambiente, asma, movimento", svoltasi in occasione della Giornata mondiale dell'asma, al Giardino Vincenzo Florio (Case Rocca) in viale del Fante. Un'iniziativa rivolta ad alunni di scuole di ogni ordine e grado. A organizzarla l'istituto di Farmacologia Traslazionale del Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche, unitamente al Comitato educativo della VI circoscrizione, grazie al contributo della polizia municipale, del consigliere comunale Massimiliano Giaconia e con il gratuito patrocinio del Comune, che ha concesso l’utilizzo degli spazi verdi all’interno del giardino Florio.

La giornata è stata ricca di emozioni, grazie agli studenti che, prima di iniziare le attività organizzate, si sono disposti tutti in cerchio intorno a un grande telo, simbolo della pace tra i popoli e poi, hanno partecipato con interesse ed entusiasmo a tutte le iniziative e attività organizzate. Gli esperti hanno fornito informazioni e consigli in merito a sintomi, prevenzione, cura delle malattie respiratorie e delle allergie, l’importanza dell’attività fisica. Agenti della polizia municipale hanno illustrato i corsi e le attività organizzate nelle scuole e hanno svolto attività ludico-pedagogiche con gli alunni; tutti i componenti del Comitato Educativo per la Promozione e Valorizzazione del Territorio della VI Circoscrizione del Comune, presieduto da Michele Maraventano.

Consigli e informazioni anche sull’importanza della salute, dalla donazione del midollo osseo dai 18 ai 35 anni, ai corretti stili di vita e alimentazione per prevenire le malattie in età pediatrica, quali diabete, allergie, obesità. Durante la giornata, gli studenti hanno partecipato con entusiasmo a percorsi formativi interdisciplinari organizzati da esperti e medici; giochi da tavolo per diffondere le buone pratiche e la cultura della Protezione civile, messi a disposizione dal C.O.V. Regione Sicilia; percorsi ludico-motori specifici (giochi di squadra tra scuole, minipartite di calcio e di pallavolo) organizzati gratuitamente da associazioni sportive, che promuovono iniziative contro ogni tipo di diseguaglianza. A conclusione della manifestazione, sono stati distribuiti gratuitamente opuscoli informativi e gadget e sono stati distribuiti premi agli studenti delle squadre vincitrici.