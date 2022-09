Giornata mondiale dell'aborto sicuro: "Troppi medici obiettori in Sicilia, garantiamo la salute delle donne"

Ricorre oggi la giornata mondiale per l’accesso a un aborto sicuro e libero. "Riteniamo che vada garantita la salute delle donne e degli stessi operatori sanitari nell’ambito di questo diritto" si legge in una nota firmata dalla responsabile delle politiche di genere della Cgil Sicilia Elvira Morana e la segretaria regionale Cgil Gabriella Messina.

“La Regione - proseguono le due esponenti sindacali - dovrà affrontare le criticità esistenti in tema di applicazione in Sicilia della legge 194 e di consultori, per come indicato nelle relazioni ministeriali su questi temi. In un più generale obiettivo di diritto alla salute per tutti. L’alto numero di medici obiettori nell’isola e la non uniforme distribuzione dei consultori sul territorio mettono a rischio l’esercizio del diritto ma anche la salute delle donne e degli stessi operatori”.

Morana e Messina sottolineano che nell’isola, stando a quanto riportato nell’ultima relazione ministeriale sulla 194, c’è una struttura dove il carico settimanale per il medico non obiettore è 16 a fronte della media nazionale di 1 e di quella regionale di 1,5.